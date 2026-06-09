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ಸುದ್ದಿ ಗುದ್ದು | ತಿಂಗಳೇಶ: ಮಂಗಳವಾರ, 09 ಜೂನ್ 2026

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ: ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಗಾ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ
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PrajavanicartoonKarnataka governmentPriyank kharge

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