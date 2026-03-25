ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಬ್ರಿಟನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗೊಂದು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಯಲ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ; ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಇವು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ಜಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್' ಎನ್ನುವ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ (ಜಿಬಿಸಿ) 2026ರ ಜನವರಿ 20ರಂದು ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೇನ್ನ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಯಲ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಎಚ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ಸನ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ. ಇಸ್ರೇಲ್–ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು. ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.