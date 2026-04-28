ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಹಾಣ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಸಿಡಿಎಸ್) ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 75 (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ನೀರಜ್ ಖಜುರಿಯಾ ಅವರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿಜವಾದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳು. </p>.<p>ನೀರಜ್ ಖಜುರಿಯಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಇದೇ 22ರಂದು ಖಜುರಿಯಾ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂಲ ವಿಡಿಯೊ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಣ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯು ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಡಿಎಸ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 18ರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೊ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಾ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಿಯಾ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಧ್ವನಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್–ಒ–ಮೀಟರ್ ಟೂಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.