ಪುಷ್ಪಾ (@tan4u_) ಎನ್ನುವ 'ಎಕ್ಸ್' ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರಠ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ತಗುಲಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಒಂದು ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಲವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಹುಡುಕಾಟವು 'ದಿ ಘುಮಕ್ಕದ್' ಎನ್ನುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ವಿಡಿಯೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ವಿಡಿಯೊ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ; ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಬಳಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.