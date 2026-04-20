ರೈಲು ಹಳಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಗುವೊಂದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದು @ಪಾರಿಇಶ್ಕ್ ಎಂಬ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಮನುಷ್ಯರು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು. 

ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನ ಕೀ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮೊಜಿಲೊ_ವಾಂಡ್ರೋ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಎಂಬ ಎಐ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಎಐ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೊ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.