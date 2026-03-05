ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check

ದುಬೈ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಳೇ ವಿಡಿಯೊ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:04 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fact checkFactCheckFake news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT