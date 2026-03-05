ದುಬೈ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಳೇ ವಿಡಿಯೊ

<p>ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದುಬೈ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ (ಯುಎಇ) ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್’, 2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ದುರ್ಘಟನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊದ ಕೀ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಲುವ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಶಾರ್ಜಾದ ಕಿಂಗ್ ಫೈಸಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 2015ರ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು.</p><p>2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ‘ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್’ ಮಾಧ್ಯಮವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ದುರ್ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 11 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು, ಈಗ ಇರಾನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>