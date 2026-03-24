ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ದುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಜನರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜನ 'ದುರಂಧರ್– ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ?' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಒಂದು ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಜತೆಗೆ, ಈ ಹುಡಕಾಟವು ಆ್ಯನಿ ಎನ್ನುವ 'ಎಕ್ಸ್' ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಥದೇ ವಿಡಿಯೊಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. 2023 ಆ.13ರಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಅದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಗದಾರ್ 2' ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನೂ ಇದೇ ಬಳಕೆದಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.