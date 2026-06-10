ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌: CJP ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

<p>ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯು (ಸಿಜೆಪಿ) ಇದೇ 6ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಭಾರಿ ಜನರು ಸೇರಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು (ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ನಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖಂಡರ ಎದುರು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇರುವ ಚಿತ್ರ) ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. </p>.<p>ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತನ್ನ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಹಲವು ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದೇ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದವು. ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೂಲ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು @ಮೊಹ್ಸಿನ್_ಸುಲ್ತಾನ್_ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ‘ಎಐ ಇನ್ಫೊ’ ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ‘ದಿ ಹಿಂದೂ’ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಈಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>