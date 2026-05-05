ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕರು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡರು ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲಾ ಮುಂತಾದ ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಗಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸಿಪಿಎಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಾರಿತೋಷ್ ಪಟ್ಟನಾಯಕ್ ಎನ್ನುವವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು (2024ರ ನ.14). ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ರೀತಿಯೇ ಕಂಡರೂ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡವು. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವುದು ರಾಮ ಭಜನೆ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ‘ನೀಲ್ ಗಗನ್ ಪರ್ ಉಡ್ತೆ ಬದಲ್’ ಎನ್ನುವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೊ ಅದು. ಅದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಪಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>