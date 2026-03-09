<p>ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮನೆ ಇರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಡಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೊ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆ ಎಂಬವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ 2020ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಬೈರೂತ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೊ. ‘ನಾನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟ’ ಎಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಸೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದೇ 3ರಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಸೆ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು ‘ಇದು ದುಬೈ ವಿಡಿಯೊ ಅಲ್ಲ. 2020ರ ಲೆಬನಾನ್ನದ್ದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊವವನ್ನು ಈಗ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>