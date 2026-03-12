ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಇರಾನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:01 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:01 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fact check
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT