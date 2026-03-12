<p>ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೋಳ ತೊಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಮೋಹನ್ ಎನ್ನುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಡಿಯೊಗಳು, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೊಸ್ಸಾದ್ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಂಧನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದದ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ನಿತಿನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬಲರ್ಹ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಡಿತು. ಇರಾನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಹರೇನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇಂಥದೇ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಲೋಗೊ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೂಥ್ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಐ ನಿರ್ಮಿತ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>