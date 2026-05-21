ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬವುದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ

ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದ ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ, ಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಆರು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 52 ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, 'ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್' ವರದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ವರದಿಯು ಇಂಥದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಜಯಂತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳವು ನಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳವು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಜನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು 'ಅಮರ್ ಉಜಾಲಾ' ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀರಠ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೇಪ ಹಚ್ಚಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.