ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮೋದಿನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿಯತ್ತು

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋದಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಾಯ್ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪರ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಪರ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಾಯ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ. ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.