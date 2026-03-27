ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಯುವಕರ ಗುಂಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು

ಯುವಕರ ಗುಂಪು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವಾದಿ ಬೌದ್ಧರ ಗುಂಪು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು 'ಟಿಂಕು ಗೌತಮ್ ಹರ್ಯಾನ್ವಿ' ಎನ್ನುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ವಿಡಿಯೊದ ಖಚಿತ ದಿನಾಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು 2024ರ ಏ.18ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೊ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕದಡುವ ವದಂತಿ ಹರಡಿದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.