ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ

<p>ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತನ್ನ ಹಲವು ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ರಸ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಡಿ. ಇದು ಪಟ್ನಾ; ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ–ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಟ್ನಾಸಾಹಿಬ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೂ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಸಹಜ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡವು. ನೀಲಿ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸೆಕ್ರಟೇರಿಯಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡವು. ಜತೆಗೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪಟ್ನಾದ ಉಜ್ವಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ 2026ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಟ್ನಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಐ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂಲ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನೂ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥ್ಐಡಿ ಎನ್ನುವ ಎಐ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ವಿಡಿಯೊನ ಎಐ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಪಟ್ನಾದ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಎಐನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸುಳ್ಳು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>