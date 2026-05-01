ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಡಿ ಸಮೀರ್, ನದೀಮ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರೀತಮ್ (ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಎಂಬ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ''ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ. ನಂತರ ಅವರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 ರಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 ರಂದು MP Talk ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ವರದಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಯಾದ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಶಂಕಿತರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಘಟನೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಿಶನ್ ಅಹಿರ್ವಾರ್, ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 ರಂದು, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ MR-5 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ವಾಶ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೆರಾನ್ ಅಲಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ದಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ವಾಹನವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಬಫ್ನಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೆರಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಿಶನ್ ಅಹಿರ್ವಾರ್, ವಿಶಾಲ್ ಸವಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಸವಾರಿಯಾ.

ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.