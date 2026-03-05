Fact Check: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ನೆನೆದು US ಯೋಧ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು

<p>ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಥಿಲ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಒಡೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು @mohdsoyabex ಎಂಬವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವವನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಾಗ್ದಾದ್ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಹಲವರು ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಸೈನಿಕನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರ ಮುಖಗಳು ವಿರೂಪಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡವು. ಡೀಪ್ಫೇಕ್–ಒ–ಮೀಟರ್ ಎನ್ನುವ ಎಐ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಐನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಎಐ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>