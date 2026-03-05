ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Fact Check: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳ ಬಳಕೆ?

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:17 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:17 IST
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್' ಘಟಕವು 'ಸುಳ್ಳು' ಹಾಗೂ 'ಆಧಾರರಹಿತ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
IndiaFact checkUSAwarNaval BaseIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflict

