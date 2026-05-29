ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಗೂಳಿಯೊಂದು ಸಾಧುವನ್ನು ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಿಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಾಗ, ಗೂಳಿಯೊಂದು ಓಡಿಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಲವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಂದಿಯು ಸಾಧುವನ್ನು ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಹಲವರು ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಇಂಥದೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಈ ಹುಡುಕಾಟವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ‘ಮೊಜಿಲೊ ವಂಡ್ರೊ’ ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಐ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಖಾತೆ. ಜತೆಗೆ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡವು. ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಎನ್ನುವ ಎಐ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>