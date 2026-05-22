ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಕಿಟಕಿ ಸರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ

<p>ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಿಟಕಿಯ ಸರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೊಕ್ರಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಸರಳಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಜನ ಬಂದು ನೋಡುವವರೆಗೆ ಕಿಟಿಕಿಯ ಸರಳುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p>.<p>ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಡಾಕಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಎನ್ನುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಮೇ 18ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಜತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕೊಮಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬಾತ ಹಾಡಹಗಲೇ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಸರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ವರದಿ ಅದು. ‘ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆವು. ಅವನಿಗೆ 20 ದಿನಗಳ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದ ವಿಡಿಯೊನ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಯಾಮ ನೀಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>