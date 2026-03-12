<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಯಿರ್ಟಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ.ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ: ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಲುರವಿ.<p>ಸೇನೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ‘ಹಬೀಬಿ, ಕಮ್ ಟು ಇರಾನ್‘ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ನೈಜ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿವೆ. </p>.<h2>ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು...</h2><ul><li><p> ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ</p></li><li><p> ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ</p></li><li><p> ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ</p></li><li><p> ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿಯೆ ಇವೆ</p></li><li><p> ವಿಡಿಯೊಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p></li><li><p> ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p></li></ul>.<h2>ಮಹಿಳೆಯರು ಸೈನ್ಯ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ...</h2><p>ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 1979ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿಜಾಬ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎಐ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ನಗರವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದು, ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>