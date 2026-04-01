ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌: ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದರೇ ಈ ಮಹಿಳೆ?

ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಿಂಹವಿದ್ದ ಆವರಣದೊಳಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಸೋನಾಲಿ ಅಭಿ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಂಹವು ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ, ಆಕೆ ಭಯಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಲವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರ ಶಾನ್ ಅರ್ರನ್ಹಾ ಎಂಬವರು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಐ ವಿಡಿಯೊ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಸೋರಾ ಎಂಬ ಎಐ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಎಐ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಎಂಬ ಎಐ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಐ ವಿಡಿಯೊ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೈಜ ಘಟನೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.