ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌: ಇನ್ನು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅನುಷಿ ತಿವಾರಿ ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತೈಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕು ಎಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಫಲ ಸರ್ಕಾರವು 150 ಕೋಟಿ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ. </p>.<p>ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ವರದಿ ಇದೇ 24ರಂದು ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತು. 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.