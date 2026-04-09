Fact Check: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಭೇಟಿ ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನ ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಢದ ಮನೋಹರಿ ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು.</p><p>ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮೋದಿ ಅವರು ದಿಬ್ರುಗಢದ ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ, ಫೋಟೊ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫೋಟೊವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಅಸಲಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಐ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಎಐ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಐ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಆಗಿರುವ ವಾಸ್ಇಟ್ಎಐ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದು ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.