Fact Check: ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಉಪನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಕ್ಷವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಇದಾಗಿದೆ; ತಮ್ಮನ್ನು 'ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಸಂಸದ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು, 'ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಿಡ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಹಲವರು ಇಂಥದೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಈ ಹುಡುಕಾಟವು 2023ರ ಆ.11ರಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೊ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2023ರ ಸಂಬಂಧ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಯಭೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದದ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ 2023ರ ಆ.11ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಸದ್ಯದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಸೆದು, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.