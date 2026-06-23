<p>ತಿರುವನಂತಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಈಗ ಅದರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ತರೂರ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನ ಬಲ ಬದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಮಿಂಟ್’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೋಗೋ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ–ಥಾಯ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಎಡ ಬದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಮಿಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೂರು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಮೂರು ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಈಗ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂರೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತೆ ತರೂರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನಿಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಎಐ ಧ್ವನಿ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಎಐ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಐ ಮೂಲಕ ತಿರುಚಿದ ಧ್ವನಿ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>