ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsfact check

Fact Check: ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೇ? ವಿಡಿಯೊ ಅಸಲಿಯತ್ತಿದು

ಿನಯ್ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ
ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:05 IST
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SiddaramaiahDK ShivakumarFact checkSocial MediaVideo Viral

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