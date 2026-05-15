ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ BJP ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ?

ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ದಿವ್ಯಾ ಯಾದವ್ ಎಂಬ 'ಎಕ್ಸ್' ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, ಸುವೇಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಶೇ 27ರಷ್ಟಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ತುಣಕನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ವಿಡಿಯೊದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಐ ಲೋಗೋ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪಿಟಿಐಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, 2026ರ ಮೇ 6ರಂದು ಸಬರ್ ಕೋಥಾ ಎಂಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ಸಿಕ್ಕಿತು. 12.19 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ 'ರಿಸೆಂಬಲ್ ಎಐ' ಎಂಬ ಟೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಧ್ವನಿ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ವಿಡಿಯೊಕ್ಕೆ ತಿರುಚಿದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.