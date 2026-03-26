ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಗೆಗಳು ಹಾರಾಡುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು 'ಅಶುಭ ಶಕುನ' ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ವಿನಾಶದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು.</p><p><em><strong>ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</strong></em></p><p><strong>ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಲಸೆ:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪಕ್ಷಿ ವಲಸೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಗ್ರೇಟ್ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಫ್ಲೈವೇ'ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರತಿ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಾಗೆಗಳು, ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಲಿಕನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದತ್ತ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಅವಧಿ:</strong> ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯವು ವಲಸೆಯ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಗೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ:</strong> ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತವೆ. ನಗರಗಳು ಶಾಖದ ದ್ವೀಪಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಇವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. </p><p><strong>ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು:</strong> ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು AI-ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.