Fact Check: ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ?

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. </p><p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು 2022ರ ಜೂನ್ನಿಂದಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. 2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ವೀಕ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 'ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಉದ್ರಿಕ್ತರರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಥಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಪತ್, ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಲಕ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ, 'ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲೊನಿ, ನಗರ್ ನಿಗಮ್ ವಾರಾಣಸಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲೂ ಇದೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇದೆ. ಇದೇನು ಘಟನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ವಿಡಿಯೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.