ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕಟ್ಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. 

ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಲಕಂಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಚಿತ್ರಗಳ ಅಸಲಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮುಖಗಳು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಲೆಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಹೈವ್, ಎಐ ಆರ್ ನಾಟ್, ಟ್ರುತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಎಐ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಜ ಎಂಬಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.