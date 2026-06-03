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ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್‌: ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:35 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:35 IST
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CricketVirat KohliFact check

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