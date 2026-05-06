<p>‘ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಣಿವೆಯಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರುಶಿ ಯಾದವ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನ ಕೀಫ್ರೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದಾಗ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ‘ಲಾಂಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್’ ಎಂಬ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ‘ಚಾರ್ಮೊನಾಯೀ ಮಹಫಿಲ್’ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶ) ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಲಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ (ಜನರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ದೋಣಿಗಳು) ಹತ್ತಿದರು’ ಎಂಬ ಅಡಿ ಬರಹ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ‘ಕ್ಲಿಕರ್ಪಾಯಿಂಟ್’ ಎಂಬ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಡಿ.16ರಂದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಟುಡೇ’ ಕೂಡ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬರಿಸಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮೊನಾಯೀ ದರ್ಬಾರ್ ಷರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾರ್ಮೊನಾಯೀ ಮಹಫಿಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಳಕು ಹಾಕಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>