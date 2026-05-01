ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಡಿಜೆ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 140 ಕೋಳಿ ಸಾವು!

ಲಖನೌ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಡಿಜೆಯ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ 140 ಕೋಳಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್, ಕುರವಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಕವಿ ಯಾದವ್ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಸಬೀರ್ ಅಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಡಿಜೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 140 ಕೋಳಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಬೀರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೋಳಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.