<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 550 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಅರ್ಮೇನಿಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ' ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಮೇನಿಯದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕಳೆದ ವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.