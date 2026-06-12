ವಿಮಾನ ಕಂಡರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ: ‘ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಪತನ ವಿಡಿಯೊ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಯುವಕನ ಮಾತು

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದು ಇಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ದುರಂತದ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ‘ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಾಯ್’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಆರ್ಯನ್ ಆಸಾರಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುಜರಾತ್ನ ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಯನ್, ದುರಂತ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವನೇ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಯನ್ ತಂದೆ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೇಘಾನಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 12ರಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮೇಘಾನಿನಗರಕ್ಕೆ ಆರ್ಯನ್ ಬಂದಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆ ‘ನತದೃಷ್ಟ’ ವಿಮಾನ.</p><p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡದ ಆರ್ಯನ್ಗೆ, ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಊರರಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್ಗೆ, ಆ ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಆ ವಿಮಾನ ಧೂಪ್ಪೆಂದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನಗರಿವಿರದಂತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್ಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯನ್ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದವು.</p><p>ಇದಾದ ನಂತರ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಯನ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಸುನಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಯನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಘಟನೆ ನಕರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಲಿ, ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವುದಾಗಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆರ್ಯನ್.</p><p>‘ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವಿಮಾನದ ವಿಡಿಯೊ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪತನವಾಗುಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p><p>‘ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>