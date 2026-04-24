ಪಕ್ಷ ಒಡೆಯಲು ಛಡ್ಡಾರನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ: ಎಎಪಿ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ:</strong> ಸಂಸದ ರಾಘವ ಛಡ್ಡಾರನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಘಟಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಪಿಯ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಬಲ್ತೇಜ್ ಪನ್ನೂ, ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಲು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಮೂಲಕ ಎಎಪಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಏಳು ಸಂಸದರನ್ನು ಸೆಳೆದು ತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇ.ಡಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಲು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾಗೆ ಎಎಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಚಿತಾವಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಛಡ್ಡಾ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪಂಜಾಬ್. ಜನರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಛಡ್ಡಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪನ್ನೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>