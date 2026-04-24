ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವಿನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಛಡ್ಡಾ, ಪಾಠಕ್, ಮಿತ್ತಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಛಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ನಬಿನ್ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿದರು.

15 ವರ್ಷ ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದ ಎಎಪಿ ಈಗ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ: ಛಡ್ಡಾ .

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ತಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಎಎಪಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು,

ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಏಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಹರಭಜನನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನೂ ಸೇರಿ ಎಎಪಿಯ 7 ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ: ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಘೋಷಣೆ.