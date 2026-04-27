ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಸಂಸದರು ಇವರೇ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:19 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ

ಎಎಪಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಎಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

2

ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್‌

ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್‌ ಅವರು ಛತ್ತೀಸಗಢದವರು. ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

3

ಅಶೋಕ್‌ ಮಿತ್ತಲ್‌

ಅಶೋಕ್‌ ಮಿತ್ತಲ್‌ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನವರು. ಎಎಪಿ ತೊರೆದ ಸಂಸದ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

4

ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್‌

ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರು ಎಎಪಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು ದುರ್ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

5

ರಾಜಿಂದರ್‌ ಗುಪ್ತಾ

ರಾಜಿಂದರ್‌ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬಿನವರು.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

6

ವಿಕ್ರಂ ಸಾಹ್ನಿ

ವಿಕ್ರಂ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರು ಪಂಜಾಬಿನ ಕೊಟ್ಕಾಪುರದವರು. ಎಎಪಿ ತೊರೆದ ಸಂಸದ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

7

ಹರಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

BJPPoliticsAAPDelhiRaghav Chadha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT