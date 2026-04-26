ಸಂಸದರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ‘ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ’ | ಅನರ್ಹತೆ ಕೋರಿ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಪತ್ರ: ಎಎಪಿ ನಾಯಕ

ನವದೆಹಲಿ/ ಚಂಡೀಗಢ: ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ತನ್ನ ಏಳು ಸಂಸದರನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.

'ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಡಕು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಎಎಪಿಯ ಏಳು ಸಂಸದರ ನಡೆ'ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ' ಮತ್ತು 'ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ'ವಾಗಿದೆ. ಏಳೂ ಮಂದಿಯನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಎಪಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಂ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೋರಿದ ಮಾನ್: ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು 'ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ' ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ಏಳು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು.

'ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ನಾಯಕರು ಪಂಜಾಬಿನ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಎಎಪಿಯ ಏಳು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವುದು ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ 'ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ' ಧೋರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು — ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

'ಬಿಜೆಪಿ 'ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್' ಕಾರ್ಯಾರಂಭ'

ಎಎಪಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದು, 'ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್' ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

'ಮೋದಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಜತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮರಳಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸದ್ಗುಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಾದರಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡವರ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ 'ಟ್ವೀಟ್' ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿ ನಿರ