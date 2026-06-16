ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇಲ್ಲ: ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 13:34 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 13:34 IST
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