ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಜ ಮುಖ ಬಯಲು; ಖರ್ಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ‘ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು (ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–6) ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಸುಕನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಜ ಮುಖವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಐವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವು ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ತೂಕವಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 84ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 6ರಿಂದ 23 ತಿಂಗಳ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 57ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ (ಎಚ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್–5) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಐದು ಹಂತಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ತೊಡಕಾಗುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ದುರ್ಬಲರ ಕೈಬಿಡುವುದು, ‘ಸಬ್ಕಾ ಸಾತ್’ ಮತ್ತು ‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದು, ಸಂಕಥನಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>