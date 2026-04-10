ಅಬು ಹಸೀಮ್‌ ಚೌಧರಿ ನಿಧನ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ (ಪಿಟಿಐ): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಬು ಹಸೀಮ್ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿ (89) ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಶಾ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ದಾ ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಲ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 1938ರ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಚೌಧರಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಆಮಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಬಿಎ ಗನಿ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. 1996ರಿಂದ 2006ರವರೆಗೆ ಕಾಲಿಯಾಚಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. 2009ರಿಂದ ಸತತಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಲ್ದಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>