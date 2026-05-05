<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಕಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದಾಗ, ಚಿತ್ರನಟರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೇ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎಂದೇ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ 49 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್.Poll Results: ಮಮತಾ, ಸ್ಟಾಲಿನ್, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ .<p><strong>ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟೇನು?</strong></p><p>ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗಿಂತ ವಿಜಯ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಉತ್ತರ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ನಾನು ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿತು. 30 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು 70 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.</p><p>ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸತಾಯಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ಮಕ್ಕಳ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ' ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಜಯ್ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಅವರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಯಸುವವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಥವಾ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳೇ ನಟನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ</strong></p><p>ವಿಜಯ್ ಅವರ 85,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳ ಜಾಲ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಘಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ನಡುವೆ ಇದ್ದವು. ಈ ವಿಜಯ್ ಸೇನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಮತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನನಾಯಕ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>