ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಿಜಯ್ ಮನವಿ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಟ ವಿಜಯ್, ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಸಿಬಿಐ ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಮಾ.14ರಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ಹಿಂದಿನ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನವರಿ 12 ಮತ್ತು 19ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನನುಕೂಲತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು 10–15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೆನ್ನೈ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರ ವಿನಂತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಬಿಐನವರು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. </p>.