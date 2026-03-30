ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ: ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದ ವಿಜಯ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಂಬೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೋಡ್ ಶೋ ವೇಳೆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಹೃದಯಾಘಾತ: ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು </p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರಣ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ ಕಾರಣ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜನವಿರೋಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಜಯ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಸೀಟಿ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟಿ ಕಾಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.</p>