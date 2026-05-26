ನಟಿ ಟ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ಭೇಟಿ

ಭೋಪಾಲ್/ಇಂದೋರ್: ನಟಿ ಟ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ನಂತರ, ಸಿಬಿಐ ತಂಡವು ಟ್ವಿಶಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಶಹಜಹಾನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ದಂಡುಪ್ರದೇಶದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ.

ಟ್ವಿಶಾ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

'ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ'

ಟ್ವಿಶಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಡಿಜಿಪಿ ಕೈಲಾಶ್ ಮಕ್ವಾನಾ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.