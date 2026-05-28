ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 52 ಕುಸಿತ: ಎಡಿಆರ್‌ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ನವದೆಹಲಿ: '2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೇಕಡ 51ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೇಕಡ 21ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ' ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದೇಶದ 67 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ 36 ಪಕ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ತಯಾರಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮೇ 27ರಂದು ಈ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಳಿದ 31 ಪಕ್ಷಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

ಎಡಿಆರ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, 2024–25ರಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ₹1,192.94 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2023–24ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ₹2,463.17 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 51.57ರಷ್ಟು (₹1,270.23 ಕೋಟಿ) ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ₹,1,433.07 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದು, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೇ 20ರಷ್ಟು (₹240.12) ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿವೆ.

ಈ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಶೇ 69ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 77ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ತೆಲುಗುದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ₹228.31 ಕೋಟಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 19.14ರಷ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಟಿಸಿ) ₹219.35, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ₹140.39 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ.

ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 24–25ರ ವಿತ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹340.20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಜು ಜನತಾದಳ (ಬಿಜೆಡಿ) ₹288.44 ಕೋಟಿ, ಎಐಟಿಸಿ ₹227.59 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿವೆ. 36 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ 21 ಪಕ್ಷಗಳು ತಾವು ಪಡೆದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಎಐಟಿಸಿ, ಬಿಆರ್ಎಸ್, ಬಿಜೆಡಿ, ಜೆಡಿ(ಯು) ಪಕ್ಷಗಳು ತಾವು ಪಡೆದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.