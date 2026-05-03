ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಳಸುವ ನೀರನ್ನು ಎಐ ಒಂದೇ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ: ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆತಂಕ

<p><strong>ಠಾಣೆ:</strong> ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಲಯಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 3,750 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 7 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಜನರ ವಾರ್ಷಿಕ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರವು ಒಂದು ವಾರ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೀರನ್ನು ಎಐ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಲಯಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಟ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ನಟ್ಕನೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ‘ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು, ದೇಶದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಕೆಯು 2020ರಲ್ಲಿ 375 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, 2025ರಲ್ಲಿ ಅದು 1,500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಡೆರೆಕ್ಟ್–ಟು–ಚಿಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕೂಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>