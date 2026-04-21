ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಹುನ್ನಾರ: ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ

<p><strong>ಸೇಲಂ:</strong> 'ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಭಜಿಸಲು ಡಿಎಂಕೆ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ತವರು, ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2016–21) ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ನನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಭಾರಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದೆವು' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>10 ಭರವಸೆ ಸೇರ್ಪಡೆ:</strong></p>.<p>ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭರವಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 297ರಿಂದ 307ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 24X7 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ನೂತನ ಭರವಸೆ.</p>.<p>10 ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ₹10 ಸಾವಿರ ಸಹಾಯಧನ, ಮಾವಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹20 ಲಕ್ಷ, ₹25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.</p>